Садибу президента Трампа Мар-а-Лаго захистили військовим лазером — Jerusalem Post

У США до мережі протиповітряного захисту садиби Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа додали військову лазерну систему LOCUST виробництва AeroVironment. Розгортання засобів протидії дронам і ППО в районі маєтку на запит Секретної служби США підтвердили представники NORAD та Північного командування США, повідомляє Jerusalem Post.

Лазер для протидії дронам

LOCUST є високоенергетичною лазерною системою, призначеною для виявлення, супроводу та виведення з ладу цілей за допомогою спрямованої енергії. Виробник вказує, що система може протидіяти цілям груп 1–3, зокрема квадрокоптерам, малим дронам і літакам із нерухомим крилом масою до 600 кілограмів.

Систему можна використовувати у стаціонарній або мобільній конфігурації, перевозити на платформі чи встановлювати на транспортному засобі. Секретна служба США заявила, що діє в умовах підвищеного рівня загроз і постійно адаптує заходи охорони, використовуючи нові інструменти, технології та методи для захисту осіб, які перебувають під її охороною.

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Багаторівнева оборона

За даними The War Zone, систему LOCUST у Мар-а-Лаго встановили на автомобілі Joint Light Tactical Vehicle. Вона діє у складі ширшої оборонної мережі разом із радарами, інфрачервоними сенсорами, засобами радіоелектронної протидії, зокрема системами глушіння, а також комплексами ближньої ППО AN/TWQ-1 Avenger, розміщеними на плавучій платформі.

Раніше цього року AeroVironment представила версію LOCUST X3 із лазером потужністю від 20 до понад 35 кіловат, модульним блоком наведення та функціями штучного інтелекту для виявлення, супроводу й ураження загроз. Яку саме версію системи розгорнули біля Мар-а-Лаго, не уточнюється.

У вересні AeroVironment отримала контракт приблизно на 464,8 млн доларів на виробництво систем високоеенергетичної лазерної зброї для армії США. Компанія має поставити десятки LOCUST X3. За оцінкою AeroVironment, вартість одного застосування LOCUST проти цілі може становити менш ніж 10 доларів, тоді як використання традиційних кінетичних засобів перехоплення може коштувати мільйони доларів.

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