Armia Nigerii zniszczyła domniemane kryjówki przestępców w parku Old Oyo — Premium Times Nigeria
Armia Nigerii przeprowadziła operację w Parku Narodowym Old Oyo, podczas której zniszczyła tymczasowe schronienia, wykorzystywane według jej danych przez podejrzanych przestępców. Wojskowi zabezpieczyli również karabin automatyczny AK-47, pusty magazynek i strzelbę Dane, informuje Premium Times.
Operacja w parku narodowym
Operację 7 i 8 listopada 2026 roku przeprowadziły jednostki Operation IGBO DANU II, działające w ramach 2. Dywizji Armii Nigerii, wraz z siłami hybrydowymi. Według oświadczenia armii 7 listopada wojskowi zauważyli w parku osoby, które określili jako podejrzanych przestępców. Osoby te uciekły, gdy jednostki się zbliżyły.
Następnego dnia, podczas dalszej operacji, żołnierze znaleźli ciało osoby, którą armia określiła jako jednego z podejrzanych, którzy uciekli po pierwszym kontakcie. Wojskowi poinformowali, że nadal przeszukują teren, aby odnaleźć zbiegów i zapobiec ich przegrupowaniu.
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Sytuacja bezpieczeństwa w Old Oyo
Operacja odbyła się w obliczu obaw dotyczących wykorzystywania Parku Narodowego Old Oyo przez porywaczy i inne grupy przestępcze jako kryjówki. 15 maja z trzech szkół na obszarze samorządowym Oriire w stanie Oyo uprowadzono 46 uczniów i nauczycieli, których według publikacji przewieziono do parku narodowego. Służby bezpieczeństwa uwolniły porwanych 10 lipca, po 56 dniach w niewoli.
Operation IGBO DANU, znana również jako Operation Forest Flush, rozpoczęła się w styczniu 2026 roku i była wymierzona w enklawy bandytów w stanie Kwara. W październiku dowódca 2. Dywizji, generał major Auwalu Mahmud, oświadczył, że wojsko przejęło kontrolę nad całym parkiem jako poligonem szkoleniowym, aby nie dopuścić do wykorzystywania obszaru leśnego przez grupy przestępcze.