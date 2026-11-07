Гонщик Ducati Марк Маркес победил в спринтерской гонке Гран-при Катара в Лусаиле, Катар. Действующий чемпион MotoGP приблизился к еще одному титулу после того, как его соперник в борьбе за чемпионство Хорхе Мартин финишировал третьим.

Борьба за победу

Второе место занял Фабио Ди Джаннантонио, который побеждал в Катаре в 2023 году. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, в начале спринта Маркес боролся за лидерство с гонщиком Aprilia Марко Беццекки.

Беццекки упал и не смог продолжить спринт. Падение также лишило гонщика Aprilia его небольших шансов побороться за титул MotoGP.

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Красный флаг после аварии

Спринт первоначально остановили красным флагом из-за падения гонщика Ducati Франческо Баньяи. Его увезли с трассы на носилках.

После субботней победы преимущество Маркеса составляет 49 очков. Он сможет сравняться с рекордом по количеству титулов в высшем классе MotoGP, завоевав восьмой титул, если выиграет воскресную гонку, а Мартин не наберет очков.

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