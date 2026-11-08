Кибератака остановила работу платформы фанфиков AO3 — Taipei Times
Платформа фанфиков Archive of Our Own, известная как AO3, не работает уже более недели из-за кибератаки. С 29 октября посетители сайта видят сообщение о техническом обслуживании, а миллионы поклонников лишились доступа к историям, сообщает Taipei Times.
Одна из крупнейших платформ фанфиков
Фанфики — это произведения авторов-любителей, которые используют персонажей и миры уже существующих книг, фильмов или телесериалов. Авторы могут переписывать финалы, создавать романтические линии или придумывать приключения для второстепенных персонажей, а затем бесплатно публиковать тексты онлайн.
AO3 запустили в 2008 году. На платформе хранится почти 18 миллионов работ, а число зарегистрированных пользователей превышает 11 миллионов. В 2019 году сайт получил премию «Хьюго» в категории Best Related Work.
Фанфики также стали источником новых авторов для издательской индустрии. В частности, роман Э. Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков серого» начинался как фанфик по «Сумеркам», а бестселлер Али Хейзелвуд «Гипотеза любви» возник из вселенной «Звездных войн».
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Риск кражи базы пользователей
Платформой управляет некоммерческая Organization for Transformative Works. Ее соосновательница, профессор Гарвардской школы права Ребекка Тушнет заявила, что AO3 не исчезла и потери данных нет. В то же время организация не считает, что база пользователей была похищена, но не может окончательно этого исключить.
В базе содержатся имена пользователей, адреса электронной почты и зашифрованные пароли. Organization for Transformative Works надеется восстановить работу сайта в течение месяца.
Веб-разработчик Йоан Мебрук отметил, что такой срок может свидетельствовать о серьезности атаки, ограниченных ресурсах команды или необходимости полного обновления программного обеспечения. По его словам, если резервные копии базы данных были созданы надлежащим образом, пользователи смогут вернуть весь свой контент.