网络攻击导致同人小说平台AO3停止运行——Taipei Times

同人小说平台Archive of Our Own（AO3）因网络攻击已停运超过一周。自10月29日起，网站访客看到的是维护通知，数百万粉丝失去了阅读作品的权限，Taipei Times报道。

最大的同人小说平台之一

同人小说是业余作者使用已有书籍、电影或电视剧中的角色和世界创作的作品。作者可以改写结局、创作恋爱线，或为配角构思冒险故事，随后免费在网上发布文本。

AO3于2008年上线。该平台保存了近1800万部作品，注册用户数量超过1100万。2019年，该网站获得雨果奖“最佳相关作品”类别奖项。

同人小说也成为出版业发掘新作者的来源。尤其是，E. L. 詹姆斯的小说《五十度灰》最初是《暮光之城》的同人小说，而阿莉·黑泽尔伍德的畅销书《爱情假说》则源自《星球大战》宇宙。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

用户数据库被盗风险

该平台由非营利组织Organization for Transformative Works运营。其联合创始人、哈佛法学院教授丽贝卡·图什内特表示，AO3并未消失，也没有数据丢失。同时，该组织不认为用户数据库被盗，但无法最终排除这种可能性。

数据库中包含用户名、电子邮件地址和加密密码。Organization for Transformative Works希望在一个月内恢复网站运行。

网站开发者约安·梅布鲁克指出，这一期限可能表明攻击的严重性、团队资源有限，或需要对软件进行全面更新。他表示，如果数据库备份已妥善创建，用户将能够找回全部内容。

关注我们在