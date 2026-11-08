Cyberatak zatrzymał platformę fanfików AO3 — Taipei Times

Platforma fanfików Archive of Our Own, znana jako AO3, nie działa od ponad tygodnia z powodu cyberataku. Od 29 października odwiedzający stronę widzą komunikat o pracach technicznych, a miliony fanów straciły dostęp do opowiadań, informuje Taipei Times.

Jedna z największych platform fanfików

Fanfiki to utwory autorów-amatorów, którzy wykorzystują postacie i światy z istniejących już książek, filmów lub seriali telewizyjnych. Autorzy mogą przepisywać zakończenia, tworzyć wątki romantyczne lub wymyślać przygody dla drugoplanowych postaci, a następnie bezpłatnie publikować teksty w internecie.

AO3 uruchomiono w 2008 roku. Na platformie znajduje się prawie 18 milionów utworów, a liczba zarejestrowanych użytkowników przekracza 11 milionów. W 2019 roku strona otrzymała nagrodę Hugo w kategorii Best Related Work.

Fanfiki stały się także źródłem nowych autorów dla branży wydawniczej. W szczególności powieść E. L. James Pięćdziesiąt twarzy Greya zaczynała jako fanfik na podstawie Zmierzchu, a bestseller Ali Hazelwood Hipoteza miłości wywodzi się z uniwersum Gwiezdnych wojen.

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Ryzyko kradzieży bazy użytkowników

Platformą zarządza organizacja non-profit Organization for Transformative Works. Jej współzałożycielka, profesorka Harvard Law School Rebecca Tushnet, oświadczyła, że AO3 nie zniknęło i nie doszło do utraty danych. Jednocześnie organizacja nie uważa, że baza użytkowników została wykradziona, ale nie może tego ostatecznie wykluczyć.

Baza zawiera nazwy użytkowników, adresy e-mail i zaszyfrowane hasła. Organization for Transformative Works ma nadzieję przywrócić działanie strony w ciągu miesiąca.

Twórca stron internetowych Yoann Mebrouk zaznaczył, że taki termin może świadczyć o powadze ataku, ograniczonych zasobach zespołu lub potrzebie pełnej aktualizacji oprogramowania. Jak powiedział, jeśli kopie zapasowe bazy danych zostały wykonane prawidłowo, użytkownicy będą mogli odzyskać całą swoją zawartość.

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