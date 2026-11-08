Od 2 do 6 listopada kino Metropolis w dzielnicy Mar-Mikhael w Bejrucie w Libanie przyjęło 3500 uczestników 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Beirut Shorts. Jak podaje The National, wydarzenie odbyło się w atmosferze obaw przed nowym wybuchem przemocy i społecznego zmęczenia po miesiącach pełnoskalowej wojny między Izraelem a ugrupowaniem Hezbollah.

Członkini jury studenckiego konkursu Beirut Sparks, aktorka Wafaa Halawi, powiązała wysoką frekwencję z pragnieniem ludzi, by znów się spotykać i uczestniczyć w interaktywnych wydarzeniach na żywo. Jej zdaniem w Bejrucie odczuwalna jest potrzeba sztuki i kontaktów społecznych.

Program i zwycięzcy

Festiwal założono w 2007 roku, a organizuje go Beirut Film Society. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem The Power of Youth i było poświęcone między innymi młodym reżyserom i twórcom. Program obejmował filmy fabularne i dokumentalne, animacje, kino eksperymentalne oraz dzieła z zakresu nowych mediów.

Najlepszym libańskim filmem krótkometrażowym został A Few Moments of Happiness w reżyserii Shaden Tazi. Nagrodę za najlepszy międzynarodowy film krótkometrażowy otrzymał obraz 67 Milliseconds francuskich reżyserów Galdricka Fleury’ego i Antoine’a Fontaine’a. Najlepszą animacją została The Comet Julie Charette, a nagrodę za najlepszy film dokumentalny zdobył As I Lay Dying Mohammadrezy Farzada i Pegah Ahangarani.

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Beirut Shorts jest pierwszym w Libanie festiwalem, który daje zwycięzcom w trzech kategoriach prawo do ubiegania się o rozpatrzenie przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Nagrodę publiczności otrzymał film No Dead Ends, którego współreżyserami byli fotoreporterka AFP Christina Assi i Rani Nasser.

Premiera No Dead Ends

Assi straciła nogę w wyniku izraelskiego uderzenia na południu Libanu w 2023 roku. W ataku zginął jej kolega, wideoreporter Reutersa Issam Abdallah. Według kilku śledztw, na które powołuje się publikacja, uderzenie dotknęło grupę wyraźnie zidentyfikowanych dziennikarzy, a w okolicy nie było celu wojskowego.

Film No Dead Ends opowiada o powrocie Assi do zdrowia i jej walce z bezkarnością. Podczas międzynarodowej premiery w Bejrucie obraz został przyjęty długotrwałymi oklaskami. Assi oświadczyła, że chce przypomnieć widzom, iż za każdym dziennikarzem, który padł ofiarą celowego ataku, stoi człowiek, którego życie zmieniło się na zawsze.

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