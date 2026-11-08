W Hondurasie zabito trzech mężczyzn z jednej rodziny — The Rio Times

W wiosce Pueblo Viejo w gminie Guata, w departamencie Olancho na wschodzie Hondurasu, zabito trzech mężczyzn z jednej rodziny — dziadka, jego syna i wnuka. O sprawie według stanu na 7 listopada poinformował The Rio Times.

Śledztwo policji

Dyrektor Policji Narodowej Hondurasu Rigoberto Oseguera Mass oświadczył, że informacje będące w posiadaniu policji wskazują na możliwy rodzinny konflikt. Powołał się na wcześniejsze zabójstwo syna jednego z ofiar. Wersja o konflikcie rodzinnym jest roboczą wersją śledztwa, a nie faktem ustalonym przez sąd.

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Co wiadomo o sprawie

Guata znajduje się w departamencie Olancho, największym departamencie Hondurasu. Policja Narodowa prowadzi śledztwo w sprawie zabójstw. Według publikacji nie wskazano podejrzanych w tej sprawie ani nie poinformowano o zatrzymaniach. Policja nie ujawniła również informacji o dokładnym czasie i sposobie zabójstwa trzech mężczyzn.

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