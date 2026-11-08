В Гондурасе убили трёх мужчин из одной семьи — The Rio Times

В деревне Пуэбло-Вьехо в муниципалитете Гуата департамента Оланчо на востоке Гондураса убили трёх мужчин из одной семьи — деда, его сына и внука. По состоянию на 7 ноября об этом сообщило The Rio Times.

Расследование полиции

Директор Национальной полиции Гондураса Ригоберто Осегера Масс заявил, что имеющиеся у полиции данные указывают на возможную семейную вражду. Он сослался на предыдущее убийство сына одного из погибших. Версия о семейном конфликте является рабочей версией следствия, а не установленным судом фактом.

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Что известно о деле

Гуата расположена в департаменте Оланчо, крупнейшем департаменте Гондураса. Национальная полиция расследует убийства. По данным издания, подозреваемых по делу не назвали, о задержаниях не сообщалось. Также полиция не обнародовала информацию о точном времени и способе убийства трёх мужчин.

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