Моделирование показывает, что цунами, вызванное Лиссабонским землетрясением 1 ноября 1755 года, могло проникнуть на расстояние до 4 км вглубь побережья бразильского штата Пернамбуку, возле острова Итамарака к северу от Ресифи. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на исследование бразильских и португальских ученых.

Объединили модели и анализ песка

Работа была опубликована в 2022 году в Journal of South American Earth Sciences. В исследовании участвовали специалисты Государственного университета Рио-де-Жанейро и их португальские коллеги. Они объединили анализ колониальных писем, компьютерное моделирование и исследование осадочных отложений на северо-востоке Бразилии.

На одной из прибрежных площадок в дюнах ученые обнаружили слой крупного морского песка. Авторы рассматривают его как возможный признак мощного морского затопления. По результатам моделирования вода могла продвинуться дальше всего вдоль рек возле Итамараки.

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Доказательства остаются неполными

Показатель в 4 км является расчетным пределом при условиях, заложенных в модель, а не измеренной линией, до которой дошла вода. Точный возраст песчаного слоя не установлен, поэтому его связь именно с событием 1755 года остается предварительным выводом. Также неясно, насколько данные из одного места могут характеризовать все побережье.

Лиссабонское землетрясение произошло в Атлантическом океане у юго-запада Португалии. Из-за отсутствия сейсмометров в XVIII веке его точная магнитуда до сих пор обсуждается. Геологическая служба США отмечает исторические сообщения о достижении волной Бразилии и использует сценарий 1755 года в моделировании опасности цунами для восточного побережья США.

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