Disney и Adobe объявили о многолетнем соглашении о совместной разработке индивидуальных моделей генеративного искусственного интеллекта для медиакомпании. Инструменты планируют масштабировать в тематических парках, студийном бизнесе и спортивных медиа Disney, сообщает Channel NewsAsia.

Модели для творческих подразделений

Первым направлением станет ускорение разработки проектов в подразделении Disney Experiences, в которое входят тематические парки, курорты и круизные линии компании. Технологии также будут применять для проработки концепций в StudioLAB — инновационном центре Walt Disney Studios.

С помощью платформы Adobe Firefly Foundry, которая позволяет предприятиям создавать и развертывать индивидуальные ИИ-модели, компании будут работать над моделями, обученными на интеллектуальной собственности Disney. Они будут генерировать результаты, пригодные для производственного использования. Модели будут частными и собственными для Disney.

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Эскизы и спортивный контент

Подразделение Walt Disney Imagineering, отвечающее за творческие, дизайнерские, исследовательские и инженерные разработки для Disney Experiences, уже использует специальную модель генерации изображений и модель преобразования эскизов в изображения. Последняя позволяет создавать из нарисованных от руки эскизов полностью визуализированные концепт-иллюстрации.

Старший вице-президент Disney по технологиям исследований и разработок и инженерии Кайл Лафлин заявил, что Firefly Foundry помогла сократить творческие процессы, которые ранее длились месяцами, до часов и дней. По его словам, быстрое тестирование нескольких вариантов может уменьшить количество дорогостоящих изменений на этапе строительства новых объектов. Он также подчеркнул, что инструменты должны ускорять творческий процесс, а не заменять сотрудников Imagineering.

Adobe также будет сотрудничать с Disney в использовании ИИ для повышения вовлеченности спортивных болельщиков ESPN и расширения доступа аудитории к архивному контенту этого подразделения спортивных медиа.

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