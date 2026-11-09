迪士尼和Adobe宣布达成一项多年期协议，将共同为这家媒体公司开发定制生成式人工智能模型。据Channel NewsAsia报道，这些工具计划在迪士尼的主题公园、影业业务和体育媒体业务中扩大应用。

面向创意部门的模型

首个方向将是加快Disney Experiences部门的项目开发，该部门包括公司的主题公园、度假村和邮轮业务。这些技术还将用于在Walt Disney Studios创新中心StudioLAB开展概念设计。

借助Adobe Firefly Foundry平台——该平台使企业能够创建和部署定制AI模型——两家公司将开发基于迪士尼知识产权训练的模型。这些模型将生成适用于制作使用的结果。模型将为迪士尼私有和专有。

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草图与体育内容

负责Disney Experiences创意、设计、研究和工程开发的Walt Disney Imagineering部门，已经在使用专门的图像生成模型和草图转图像模型。后者能够将手绘草图制作成完全可视化的概念插图。

迪士尼研究与开发技术及工程高级副总裁凯尔·劳克林表示，Firefly Foundry帮助将此前需要数月的创意流程缩短至数小时和数天。他说，快速测试多个方案可以减少新设施建设阶段成本高昂的改动。他还强调，这些工具应加快创意流程，而非取代Imagineering员工。

Adobe还将与迪士尼合作，利用AI提高ESPN体育迷的参与度，并扩大受众获取该体育媒体部门档案内容的渠道。

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