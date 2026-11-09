Disney i Adobe ogłosiły wieloletnią umowę dotyczącą wspólnego opracowywania indywidualnych modeli generatywnej sztucznej inteligencji dla spółki medialnej. Narzędzia mają zostać wdrożone na większą skalę w parkach tematycznych, działalności studyjnej i mediach sportowych Disneya, informuje Channel NewsAsia.

Modele dla działów kreatywnych

Pierwszym obszarem będzie przyspieszenie opracowywania projektów w dziale Disney Experiences, który obejmuje parki tematyczne, kurorty i linie rejsowe spółki. Technologie będą również wykorzystywane do opracowywania koncepcji w StudioLAB, centrum innowacji Walt Disney Studios.

Za pomocą platformy Adobe Firefly Foundry, która umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie i wdrażanie indywidualnych modeli AI, spółki będą pracować nad modelami szkolonymi na własności intelektualnej Disneya. Będą one generować wyniki nadające się do wykorzystania produkcyjnego. Modele będą prywatne i należące do Disneya.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szkice i treści sportowe

Dział Walt Disney Imagineering, odpowiedzialny za kreatywne, projektowe, badawcze i inżynieryjne prace rozwojowe dla Disney Experiences, już wykorzystuje specjalny model generowania obrazów oraz model przekształcania szkiców w obrazy. Ten drugi umożliwia tworzenie w pełni zwizualizowanych ilustracji koncepcyjnych na podstawie odręcznie wykonanych szkiców.

Starszy wiceprezes Disneya ds. technologii badań i rozwoju oraz inżynierii Kyle Laughlin oświadczył, że Firefly Foundry pomogła skrócić procesy twórcze, które wcześniej trwały miesiącami, do godzin i dni. Według niego szybkie testowanie kilku wariantów może zmniejszyć liczbę kosztownych zmian na etapie budowy nowych obiektów. Podkreślił również, że narzędzia mają przyspieszać proces twórczy, a nie zastępować pracowników Imagineering.

Adobe będzie także współpracować z Disneyem nad wykorzystaniem AI do zwiększenia zaangażowania kibiców sportowych ESPN oraz rozszerzenia dostępu odbiorców do archiwalnych treści tego działu mediów sportowych.

Czytaj nas na