Нигерийский Wema Bank подключил сервис Google Pay для клиентов, имеющих совместимые карты Wema Mastercard. Владельцы таких карт могут оплачивать покупки на сайтах, в приложениях и бесконтактно в магазинах с помощью Android-смартфонов, сообщает The Rio Times.

Как будет работать сервис

Чтобы воспользоваться Google Pay, клиенту необходимо установить приложение Google Wallet из Google Play, добавить в него карту и пройти верификацию. Для бесконтактной оплаты в торговых точках смартфон должен поддерживать NFC, а терминал продавца — принимать бесконтактные платежи.

Сервис также можно использовать для оплаты цифровых подписок, бронирования поездок и международных операций, если это поддерживает конкретный продавец. Управляющий директор и генеральный директор Wema Bank Моруф Осени заявил, что банк стремится расширить способы оплаты для клиентов на фоне роста цифровой коммерции.

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Защита данных карты

По данным банка, Google Pay применяет токенизацию: во время платежа фактический номер карты заменяется уникальным цифровым токеном. Таким образом продавец не получает номер карты клиента. Дополнительную защиту обеспечивают блокировка экрана и аутентификация на совместимых устройствах.

Запуск состоялся после появления Google Pay в Нигерии в конце октября через Mastercard и нигерийскую платежную компанию Interswitch. Wema Bank ранее уже внедрил токенизацию для карт Verve на своей платформе цифрового банкинга ALAT.

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