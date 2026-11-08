Nigeryjski Wema Bank uruchomił usługę Google Pay dla klientów posiadających kompatybilne karty Wema Mastercard. Posiadacze takich kart mogą płacić za zakupy na stronach internetowych, w aplikacjach i zbliżeniowo w sklepach za pomocą smartfonów z systemem Android, podaje The Rio Times.

Jak będzie działać usługa

Aby skorzystać z Google Pay, klient musi zainstalować aplikację Google Wallet z Google Play, dodać do niej kartę i przejść weryfikację. W przypadku płatności zbliżeniowych w punktach handlowych smartfon musi obsługiwać NFC, a terminal sprzedawcy musi przyjmować płatności zbliżeniowe.

Usługa może być również wykorzystywana do opłacania cyfrowych subskrypcji, rezerwowania podróży i transakcji międzynarodowych, jeśli obsługuje je konkretny sprzedawca. Dyrektor zarządzający i dyrektor generalny Wema Bank, Moruf Oseni, oświadczył, że bank dąży do rozszerzenia metod płatności dla klientów w związku ze wzrostem handlu cyfrowego.

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Ochrona danych karty

Według banku Google Pay stosuje tokenizację: podczas płatności faktyczny numer karty zostaje zastąpiony unikalnym cyfrowym tokenem. W ten sposób sprzedawca nie otrzymuje numeru karty klienta. Dodatkową ochronę zapewniają blokada ekranu i uwierzytelnianie na kompatybilnych urządzeniach.

Uruchomienie nastąpiło po pojawieniu się Google Pay w Nigerii pod koniec października za pośrednictwem Mastercard i nigeryjskiej firmy płatniczej Interswitch. Wema Bank wcześniej wdrożył tokenizację kart Verve na swojej platformie bankowości cyfrowej ALAT.

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