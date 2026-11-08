尼日利亚Wema Bank已为持有兼容Wema Mastercard卡的客户接入Google Pay服务。这类卡的持卡人可通过Android智能手机在网站、应用程序以及商店内进行非接触式购物支付，据The Rio Times报道。

该服务将如何运作

要使用Google Pay，客户需要从Google Play安装Google Wallet应用程序，将银行卡添加至其中并完成验证。在零售网点进行非接触式支付时，智能手机必须支持NFC，商户终端也必须接受非接触式支付。

如果特定商户支持，该服务还可用于支付数字订阅、预订行程和进行国际交易。Wema Bank董事总经理兼首席执行官莫鲁夫·奥塞尼表示，在数字商业增长的背景下，该银行致力于为客户扩大支付方式。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

银行卡数据保护

据该银行介绍，Google Pay采用令牌化技术：在支付过程中，实际卡号会被唯一的数字令牌替代。因此，商户不会获得客户的卡号。兼容设备上的屏幕锁定和身份验证提供额外保护。

此次推出是在Google Pay于10月底通过Mastercard和尼日利亚支付公司Interswitch进入尼日利亚之后。Wema Bank此前已在其ALAT数字银行平台上为Verve卡实施令牌化。

关注我们在