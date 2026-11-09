埃及检察官正为赛义德·曼苏尔·里兹克·阿卜杜勒拉泽克寻求最高刑罚——死刑或25年监禁。阿卜杜勒拉泽克从伊斯兰教改宗基督教。这名男子于2025年7月被拘留，此后一直被羁押，据《耶路撒冷邮报》报道，消息援引其律师赛义德·法耶兹的话。

指控与辩方立场

据人权组织Coptic Solidarity称，阿卜杜勒拉泽克被控蔑视伊斯兰教、煽动公共骚乱、传播虚假信息以及加入被禁止的恐怖组织。法耶兹的律师事务所称，其当事人被指与之有关联的组织是虚构的，而该诉讼与他拒绝否认耶稣有关。

阿卜杜勒拉泽克的未婚妻索菲娅拥有澳大利亚和埃及国籍，她表示，当局至今仍未说出这个所谓恐怖组织的名称。她称，埃及至少还有180名其他基督徒可能因类似指控被关押。

关于羁押期间待遇的说法

索菲娅称，阿卜杜勒拉泽克于2024年从俄罗斯被驱逐至埃及后，曾被短暂拘留并遭受酷刑。她表示，官员试图清除他十字架形状的纹身，带伊斯兰宗教人士去见他，并将他固定在墙上。她还称，他被要求重返伊斯兰教、在社交媒体上批评基督教，并提供有关神父和新皈依者的信息。

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索菲娅说，阿卜杜勒拉泽克获释并交由家人看管后，被提出必须重返伊斯兰教的条件。她称，在他拒绝后，他被要求参加伊斯兰教课程。2025年7月，他在社交媒体发文表示打算改变自己的官方宗教身份后，再次被捕。

辩方准备听证会

未婚妻表示，律师仅在1月探视过这名被关押者一次。她称，他们被禁止直接向位于10th of Ramadan的监狱交给他食物、衣物和其他必需品。索菲娅称，她被迫通过其他囚犯及其家属转交援助物资。

阿卜杜勒拉泽克的律师将于2026年12月8日陈述辩方立场。Coptic Solidarity称，此案是对埃及宗教自由未来的决定性考验。

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