Египетские прокуроры добиваются максимального наказания — смертной казни или 25 лет лишения свободы — для Сайеда Мансура Ризка Абдельразека, перешедшего из ислама в христианство. Мужчину задержали в июле 2025 года, с тех пор он находится под стражей, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на его адвоката Саида Файеза.

Обвинения и позиция защиты

По данным правозащитной организации Coptic Solidarity, Абдельразеку предъявили обвинения в неуважении к исламу, подстрекательстве к общественным беспорядкам, распространении ложной информации и принадлежности к запрещенной террористической организации. Адвокатская контора Файеза утверждает, что организация, в связях с которой обвиняют их подзащитного, является вымышленной, а производство связано с его отказом отречься от Иисуса.

Невеста Абдельразека София, имеющая австралийское и египетское гражданство, заявила, что власти до сих пор не назвали эту предполагаемую террористическую организацию. По ее словам, по подобным обвинениям в Египте могут удерживаться как минимум 180 других христиан.

Заявления об обращении под стражей

По словам Софии, после депортации Абдельразека из России в Египет в 2024 году его ненадолго задержали и пытали. Она заявила, что представители власти пытались удалить его татуировку в форме креста, приводили к нему исламских религиозных деятелей и держали прикрепленным к стене. По ее утверждению, от него также требовали вернуться к исламу, критиковать христианство в социальных сетях и сообщать о священниках и новообращенных.

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София рассказала, что после освобождения под опеку семьи Абдельразеку поставили условие вернуться к исламу. Когда он отказался, его, по ее словам, обязали посещать занятия по исламу. В июле 2025 года его повторно арестовали после публикации в соцсетях о намерении изменить свой официальный религиозный статус.

Защита готовится к слушаниям

Невеста сообщила, что адвокат смог посетить заключенного только один раз — в январе. По ее словам, им запретили напрямую передавать ему еду, одежду и другие необходимые вещи в тюрьму 10th of Ramadan. София утверждает, что вынуждена передавать помощь через других заключенных и их семьи.

Адвокаты Абдельразека должны представить позицию защиты 8 декабря 2026 года. В Coptic Solidarity назвали это дело определяющим испытанием для будущего религиозной свободы в Египте.

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