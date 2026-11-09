Норвежская компания Kongsberg Maritime представила проект безэкипажного надводного судна Arctic Hunter для противолодочного наблюдения в Северной Атлантике и Арктике в интересах Королевских ВМС Великобритании. Платформу разрабатывают для соответствия перспективному британскому требованию Type 92, предусматривающему применение автономных судов для длительного обнаружения подводных лодок Российской Федерации — государства-агрессора.

Как сообщает The War Zone, Arctic Hunter базируется на коммерческом корпусе арктического рыболовецкого судна длиной 184 фута, или примерно 56 метров. Kongsberg Maritime планирует убрать рубку и оборудование для переработки рыбы, чтобы разместить военные системы и средства дистанционного управления.

Буксируемый сонар и работа без экипажа

Платформа проектируется вокруг буксируемой гидроакустической системы Sonar 2087 производства Thales Underwater Systems. Такие системы уже установлены на фрегатах Type 23 Королевских ВМС, а также предусмотрены для будущих противолодочных фрегатов Type 26.

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Kongsberg Maritime заявляет, что оптимизирует корпус и винт Arctic Hunter для уменьшения подводного шума, который может мешать работе сонара. Судно рассчитано на пребывание в море до 60 дней без людей на борту. В штатном режиме им будут управлять из берегового центра, хотя для технического обслуживания на борт смогут подниматься инженеры.

Элемент концепции Hybrid Navy

На начальном этапе Arctic Hunter предлагают использовать как сенсорную платформу: группа таких судов могла бы собирать данные о подводной обстановке и передавать их британским военным. В дальнейшем Kongsberg Maritime рассматривает взаимодействие безэкипажных платформ с фрегатами Type 26 в качестве автономных платформ поддержки.

Для британского требования компания работает с партнёром Balaena Maritime; строительство планируется на её верфи в Биркенхеде. Type 92 является одним из четырёх типов безэкипажных судов, предусмотренных концепцией Hybrid Navy, согласно которой автономные системы должны действовать вместе с традиционными кораблями и авиацией.

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