Kongsberg представила Arctic Hunter для пошуку російських субмарин — The War Zone

Норвезька компанія Kongsberg Maritime представила проєкт безекіпажного надводного судна Arctic Hunter для протичовнового спостереження в Північній Атлантиці та Арктиці в інтересах Королівських ВМС Великої Британії. Платформу розробляють для відповідності перспективній британській вимозі Type 92, яка передбачає застосування автономних суден для тривалого виявлення підводних човнів Російської Федерації — держави-агресора.

Як повідомляє The War Zone, Arctic Hunter базується на комерційному корпусі арктичного риболовецького судна завдовжки 184 фути, або приблизно 56 метрів. Kongsberg Maritime планує прибрати рубку та обладнання для переробки риби, щоб розмістити військові системи й засоби дистанційного керування.

Буксируваний сонар і робота без екіпажу

Платформу проєктують навколо буксируваної гідроакустичної системи Sonar 2087 виробництва Thales Underwater Systems. Такі системи вже встановлені на фрегатах Type 23 Королівських ВМС, а також передбачені для майбутніх протичовнових фрегатів Type 26.

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Kongsberg Maritime заявляє, що оптимізує корпус і гвинт Arctic Hunter для зменшення підводного шуму, який може заважати роботі сонара. Судно розраховують на перебування в морі до 60 днів без людей на борту. У штатному режимі ним керуватимуть із берегового центру, хоча для технічного обслуговування на борт зможуть підніматися інженери.

Елемент концепції Hybrid Navy

На початковому етапі Arctic Hunter пропонують використовувати як сенсорну платформу: група таких суден могла б збирати дані про підводну обстановку та передавати їх британським військовим. Надалі Kongsberg Maritime розглядає взаємодію безекіпажних платформ із фрегатами Type 26 як автономних платформ підтримки.

Для британської вимоги компанія працює з партнером Balaena Maritime; будівництво планують на її верфі в Біркенгеді. Type 92 є одним із чотирьох типів безекіпажних суден, передбачених концепцією Hybrid Navy, за якою автономні системи мають діяти разом із традиційними кораблями та авіацією.

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