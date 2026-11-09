Norweska firma Kongsberg Maritime zaprezentowała projekt bezzałogowego nawodnego statku Arctic Hunter do obserwacji przeciwpodwodnej na Północnym Atlantyku i w Arktyce na potrzeby Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii. Platforma jest rozwijana w celu spełnienia przyszłego brytyjskiego wymagania Type 92, które przewiduje wykorzystanie autonomicznych jednostek do długotrwałego wykrywania okrętów podwodnych Federacji Rosyjskiej — państwa agresora.

Jak informuje The War Zone, Arctic Hunter bazuje na komercyjnym kadłubie arktycznego statku rybackiego o długości 184 stóp, czyli około 56 metrów. Kongsberg Maritime planuje usunąć nadbudówkę i urządzenia do przetwórstwa ryb, aby umieścić systemy wojskowe oraz środki zdalnego sterowania.

Sonar holowany i operacje bez załogi

Platformę projektuje się wokół holowanego systemu hydroakustycznego Sonar 2087 produkowanego przez Thales Underwater Systems. Takie systemy są już zainstalowane na fregatach Type 23 Królewskiej Marynarki Wojennej, a także przewidziane dla przyszłych fregat przeciwpodwodnych Type 26.

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Kongsberg Maritime oświadcza, że optymalizuje kadłub i śrubę Arctic Hunter, aby zmniejszyć hałas podwodny, który może zakłócać działanie sonaru. Jednostka ma pozostawać na morzu do 60 dni bez ludzi na pokładzie. W standardowym trybie będzie sterowana z centrum lądowego, choć inżynierowie będą mogli wchodzić na pokład w celu przeprowadzenia konserwacji.

Element koncepcji Hybrid Navy

Na początkowym etapie Arctic Hunter proponuje się wykorzystywać jako platformę sensorową: grupa takich jednostek mogłaby gromadzić dane o sytuacji podwodnej i przekazywać je brytyjskim wojskowym. W przyszłości Kongsberg Maritime rozważa współdziałanie bezzałogowych platform z fregatami Type 26 jako autonomicznymi platformami wsparcia.

Na potrzeby brytyjskiego wymagania firma współpracuje z partnerem Balaena Maritime; budowę planuje się w jego stoczni w Birkenhead. Type 92 jest jednym z czterech typów bezzałogowych jednostek przewidzianych w koncepcji Hybrid Navy, zgodnie z którą systemy autonomiczne mają działać wraz z tradycyjnymi okrętami i lotnictwem.

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