挪威公司Kongsberg Maritime推出了Arctic Hunter无人水面舰艇项目，用于在北大西洋和北极地区为英国皇家海军开展反潜监视。该平台正按英国未来的Type 92需求进行开发，该需求 предусматривает使用自主舰艇长期探测俄罗斯联邦——侵略国——的潜艇。

据The War Zone报道，Arctic Hunter以一艘长184英尺、约56米的北极商用渔船船体为基础。Kongsberg Maritime计划拆除驾驶室和鱼类加工设备，以容纳军事系统和远程控制设备。

拖曳声呐与无人操作

该平台围绕泰雷兹水下系统公司生产的Sonar 2087拖曳声呐系统设计。这类系统已安装在皇家海军的Type 23护卫舰上，也计划用于未来的Type 26反潜护卫舰。

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Kongsberg Maritime表示，正在优化Arctic Hunter的船体和螺旋桨，以降低可能干扰声呐工作的水下噪声。该舰艇预计可在无人登船的情况下在海上停留最长60天。在正常模式下，它将由岸基中心控制，不过工程师可以登船进行维护。

Hybrid Navy概念的一部分

在初始阶段，Arctic Hunter被建议用作传感器平台：一组此类舰艇可以收集水下态势数据并将其传送给英国军方。未来，Kongsberg Maritime正在考虑让无人平台与Type 26护卫舰协同，作为自主支援平台。

为满足英国的需求，该公司正与合作伙伴Balaena Maritime合作；建造计划在其位于伯肯黑德的造船厂进行。Type 92是Hybrid Navy概念设想的四种无人舰艇类型之一，根据该概念，自主系统将与传统舰艇和航空兵协同行动。

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