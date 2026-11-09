Egipscy prokuratorzy domagają się maksymalnej kary — kary śmierci lub 25 lat pozbawienia wolności — dla Sayyeda Mansoura Rizka Abdelrazeka, który przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. Mężczyzna został zatrzymany w lipcu 2025 roku i od tego czasu pozostaje w areszcie, informuje Jerusalem Post, powołując się na jego adwokata Saeeda Fayezа.

Zarzuty i stanowisko obrony

Według organizacji praw człowieka Coptic Solidarity Abdelrazekowi postawiono zarzuty znieważenia islamu, podżegania do niepokojów społecznych, rozpowszechniania fałszywych informacji oraz przynależności do zakazanej organizacji terrorystycznej. Kancelaria Fayezа twierdzi, że organizacja, z którą ich klient ma być powiązany, jest fikcyjna, a postępowanie wiąże się z jego odmową wyrzeczenia się Jezusa.

Narzeczona Abdelrazeka, Sophia, która ma obywatelstwo australijskie i egipskie, oświadczyła, że władze wciąż nie wskazały tej rzekomej organizacji terrorystycznej. Według niej co najmniej 180 innych chrześcijan może być przetrzymywanych w Egipcie na podstawie podobnych zarzutów.

Twierdzenia dotyczące traktowania w areszcie

Według Sophii po deportacji Abdelrazeka z Rosji do Egiptu w 2024 roku został on na krótko zatrzymany i poddany torturom. Oświadczyła, że przedstawiciele władz próbowali usunąć jego tatuaż w kształcie krzyża, przyprowadzali do niego islamskich duchownych i trzymali go przytwierdzonego do ściany. Twierdziła również, że wymagano od niego powrotu do islamu, krytykowania chrześcijaństwa w mediach społecznościowych oraz przekazywania informacji o księżach i nowo nawróconych.

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Sophia relacjonowała, że po zwolnieniu pod opiekę rodziny Abdelrazek otrzymał warunek powrotu do islamu. Kiedy odmówił, według niej zobowiązano go do uczęszczania na zajęcia z islamu. W lipcu 2025 roku został ponownie aresztowany po wpisie w mediach społecznościowych o zamiarze zmiany swojego oficjalnego statusu religijnego.

Obrona przygotowuje się do rozpraw

Narzeczona poinformowała, że adwokat mógł odwiedzić więźnia tylko raz — w styczniu. Według niej zakazano im bezpośredniego przekazywania mu żywności, odzieży i innych niezbędnych rzeczy do więzienia 10th of Ramadan. Sophia twierdzi, że jest zmuszona przekazywać pomoc za pośrednictwem innych więźniów i ich rodzin.

Prawnicy Abdelrazeka mają przedstawić stanowisko obrony 8 grudnia 2026 roku. Coptic Solidarity nazwała tę sprawę decydującą próbą dla przyszłości wolności religijnej w Egipcie.

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