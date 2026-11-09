法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼11月9日在巴黎马提尼翁总理办公室与工会及雇主协会举行社会会议，讨论工资和购买力问题。会谈在11月5日罢工后举行，The Rio Times报道。

提高最低工资

政府正在考虑将法国税后月最低工资，即Smic，提高至1,500欧元以上。目前该标准为1,477.93欧元，这意味着将增加约22欧元，或1.5%。

劳动部长让-皮埃尔·法朗杜表示，尚未作出最终决定，且加薪不应损害就业。根据他的说法，一项旨在鼓励雇主将行业最低工资标准提高至Smic水平的法令已经准备就绪。根据法律，Smic也会在1月1日上调；媒体估计这一调整幅度约为1.2%。

工会诉求与企业立场

CGT工会要求将最低工资提高10%，并根据物价对工资进行指数化调整。另一家大型工会CFDT则要求将税后最低工资每月提高100欧元。其负责人玛丽莉兹·莱昂称，购买力需要一次电击式刺激。

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小企业协会U2P主席米歇尔·皮孔称，提高Smic将是一场灾难，并警告小型企业可能面临关闭风险。他提议降低CSG和CRDS，即从工资中扣除的社会缴费。法朗杜表示，政府准备讨论劳动力成本调整问题。

工会的后续行动

根据法国内政部数据，11月5日的抗议活动有57.5万人参加，而CGT称参与者达160万人。由八个工会组成的联盟计划在马提尼翁会谈结果出来后确定下一步行动。

会谈举行之际，少数派政府在国民议会面临问题：11月4日，议员以458票对0票否决了2027年预算法案的收入部分。该文件文本被提交至参议院，下议院未审议支出部分。

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