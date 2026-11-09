Premier Francji Sébastien Lecornu 9 listopada prowadzi w biurze premiera w Matignon w Paryżu konferencję społeczną ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawie płac i siły nabywczej. Rozmowy odbywają się po strajku z 5 listopada, informuje The Rio Times.

Podwyżka płacy minimalnej

Rząd rozważa podniesienie netto miesięcznej płacy minimalnej we Francji — Smic — do ponad 1 500 euro. Obecnie wynosi ona 1 477,93 euro, co oznacza wzrost o około 22 euro, czyli 1,5%.

Minister pracy Jean-Pierre Farandou oświadczył, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła i że podwyżka nie powinna zaszkodzić zatrudnieniu. Jak powiedział, przygotowano dekret, który ma zachęcić pracodawców do podniesienia sektorowych stawek minimalnych do poziomu Smic. Zgodnie z prawem Smic rośnie także 1 stycznia; prasa szacowała tę korektę na około 1,2%.

Żądania związków zawodowych i stanowisko biznesu

Związek zawodowy CGT domaga się podniesienia płacy minimalnej o 10% oraz indeksacji płac zgodnie z cenami. Inny duży związek, CFDT, zabiega o wzrost netto płacy minimalnej o 100 euro miesięcznie. Jego liderka Marylise Léon nazwała koniecznym elektryczny wstrząs dla siły nabywczej.

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Prezes zrzeszenia małych przedsiębiorstw U2P Michel Picon nazwał podwyżkę Smic katastrofą i ostrzegł przed ryzykiem zamykania małych firm. Proponuje obniżenie CSG i CRDS — składek społecznych potrącanych z wynagrodzeń. Farandou przekazał, że rząd jest gotowy rozmawiać o korektach kosztów pracy.

Dalsze kroki związków zawodowych

Według francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w protestach 5 listopada uczestniczyło 575 tys. osób, podczas gdy CGT podała liczbę 1,6 mln uczestników. Sojusz ośmiu związków zawodowych planuje określić dalsze kroki po wynikach rozmów w Matignon.

Rozmowy odbywają się w obliczu problemów rządu mniejszościowego w Zgromadzeniu Narodowym: 4 listopada deputowani odrzucili część dochodową projektu budżetu na 2027 rok stosunkiem głosów 458 do zera. Tekst dokumentu przekazano do Senatu bez rozpatrzenia części wydatkowej w niższej izbie parlamentu.

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