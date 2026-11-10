Brazylia rozmieściła Narodowe Siły Bezpieczeństwa Publicznego na terytorium rdzennej ludności Ituna/Itatá w stanie Pará na północy kraju. Przez 180 dni jednostki będą wspierać brazylijską agencję ds. ludności rdzennej Funai w ochronie tego terytorium, na którym żyje odizolowany lud Igarapé Ipixuna.

Przedstawiciel brazylijskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego powiedział Mongabay, że rozmieszczenie już się rozpoczęło, a jednostki znajdują się już w regionie.

Inwazja po uchwaleniu ustawy

Około dwóch miesięcy temu ponad 500 osób wtargnęło na terytorium Ituna/Itatá. W sierpniu władze stanu Pará uchwaliły ustawę o utworzeniu obszaru ochrony przyrody Bacajá, która pozwala prywatnym właścicielom ziemskim budować domy i hodować bydło na tym obszarze.

Federalny rząd Brazylii uznaje tę ustawę za nieważną, ponieważ obszar ochrony przyrody w całości nakłada się na federalnie chronione terytorium rdzennej ludności. Po uchwaleniu ustawy setki osób sforsowały bramy bezpieczeństwa, zerwały znaki ostrzegawcze i rozbiły obozy wewnątrz terytorium.

Dochodzenie Mongabay opublikowane w październiku wykazało, że przyspieszone uchwalenie ustawy przyczyniło się do legitymizacji i zachęcania do inwazji. Redakcja poinformowała również o skoordynowanej kampanii w mediach społecznościowych z udziałem polityków i wpływowych przedstawicieli agrobiznesu.

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Według dochodzenia liczba sygnałów pożarowych na terytorium Ituna/Itatá wzrosła z zera w sierpniu do 23 według stanu na 13 października.

Opóźnienie w rozmieszczeniu

26 sierpnia sąd federalny nakazał władzom skierowanie zespołu bezpieczeństwa w ciągu 48 godzin w odpowiedzi na inwazję. Jednak rząd federalny podpisał zezwolenie dopiero 29 października, a 3 listopada dokument opublikowano w oficjalnym dzienniku Brazylii.

Siły Narodowe już wcześniej działały na tym terytorium, jednak okres ich zezwolenia wygasł w lipcu 2026 roku i nie został przedłużony. W materiałach sprawy sądowej rząd oświadczył, że do ponownego rozmieszczenia potrzebował zgody władz stanu Pará, które nie współpracowały.

Funai prowadzi na tym terytorium stały monitoring i działania ochronne, aby przeciwdziałać wtargnięciom oraz nielegalnej działalności. Agencja zapewni logistykę operacji, podczas gdy Siły Narodowe zapewnią wsparcie bezpieczeństwa dla jej pracy. Funai nie ujawnia harmonogramu rozmieszczenia ani taktyki w terenie ze względów bezpieczeństwa.

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