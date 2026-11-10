Бразилия развернула Национальные силы общественной безопасности на территории коренного народа Итуна/Итата в штате Пара на севере страны. В течение 180 дней подразделения будут поддерживать бразильское агентство по делам коренных народов Funai в защите этой территории, где живет изолированный народ игарапе-ипишуна.

Представитель Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии сообщил Mongabay, что развертывание уже началось и подразделения уже находятся в регионе.

Вторжение после принятия закона

Около двух месяцев назад более 500 человек вторглись на территорию Итуна/Итата. В августе власти штата Пара приняли закон о создании природоохранной зоны Бакажа, который разрешает частным землевладельцам строить жилье и разводить скот в этой местности.

Федеральное правительство Бразилии считает этот закон недействительным, поскольку природоохранная зона полностью накладывается на федерально защищенную территорию коренного народа. После принятия закона сотни людей прорвались через ворота безопасности, сорвали предупреждающие знаки и разбили лагеря внутри территории.

Расследование Mongabay, опубликованное в октябре, пришло к выводу, что ускоренное принятие закона способствовало легитимизации и поощрению вторжения. Издание также сообщило о скоординированной кампании в социальных сетях с участием политиков и влиятельных представителей агробизнеса.

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По данным расследования, количество сигналов о пожарах на территории Итуна/Итата выросло с нуля в августе до 23 по состоянию на 13 октября.

Задержка с развертыванием

26 августа федеральный суд обязал власти в течение 48 часов направить группу безопасности в ответ на вторжение. Однако федеральное правительство подписало разрешение лишь 29 октября, а 3 ноября документ опубликовали в официальном вестнике Бразилии.

Национальные силы уже работали на этой территории, однако срок их разрешения истек в июле 2026 года и не был продлен. В материалах судебного дела правительство заявило, что для повторного развертывания ему требовалось разрешение властей штата Пара, которые не сотрудничали.

Funai проводит на территории постоянный мониторинг и защитные меры для противодействия вторжениям и незаконной деятельности. Агентство обеспечит логистику операции, тогда как Национальные силы будут оказывать поддержку в сфере безопасности его работе. График развертывания и тактику на местах Funai не раскрывает по соображениям безопасности.

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