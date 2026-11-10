Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) znalazła rejestrator rozmów w kokpicie Learjeta 60, który 1 listopada rozbił się w pobliżu Greenacres na Florydzie. Zginęło wszystkich dziewięć osób znajdujących się na pokładzie prywatnego odrzutowca.

Rejestrator jest badany w Waszyngtonie

Jak informuje UPI, rejestrator rozmów w kokpicie znaleziono w miejscu pierwszego uderzenia. Przekazano go do laboratorium rejestratorów NTSB w Waszyngtonie w celu oceny. Obecnie nie wiadomo, czy urządzenie zawiera dane, które będzie można wykorzystać w śledztwie.

NTSB poinformowała również o zakończeniu prac wykopaliskowych w miejscu pierwszego uderzenia. Dzień wcześniej rada przekazała, że zakończyła główne prace na miejscu katastrofy, choć wykopaliska nadal tam trwały.

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Przyczyna katastrofy jest ustalana

Learjet wykonywał lot z Austin w Teksasie na Bahamy. Około godziny 12:50 czasu wschodniego 1 listopada samolot spadł w pobliżu skrzyżowania obok Greenacres. Nagrania z wideorejestratorów samochodowych pokazują, jak gwałtownie spada na ziemię i staje w płomieniach.

Przyczyna katastrofy jest nadal ustalana. Śledczym udało się odnaleźć i zidentyfikować części obu skrzydeł, obu silników, kokpitu oraz statecznika pionowego. Część wraku przewieziono do laboratorium NTSB w Waszyngtonie w celu dalszych badań. Wcześniej informowano, że niektóre części samolotu znaleziono prawie cztery mile od miejsca katastrofy.

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