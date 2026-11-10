Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) нашел речевой самописец из кабины Learjet 60, который 1 ноября разбился недалеко от Гринакреса во Флориде. Все девять человек на борту частного самолета погибли.

Самописец проверяют в Вашингтоне

Как сообщает UPI, речевой самописец в кабине экипажа обнаружили на месте первого удара. Его передали в лабораторию самописцев NTSB в Вашингтоне для оценки. Пока неизвестно, содержит ли устройство данные, которые можно будет использовать в ходе расследования.

В NTSB также заявили о завершении раскопок на месте первого удара. Накануне совет сообщал, что завершил основную работу на месте аварии, однако раскопки там еще продолжались.

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Причину аварии устанавливают

Learjet выполнял рейс из Остина, штат Техас, на Багамы. Около 12:50 по восточному времени 1 ноября самолет упал неподалеку от перекрестка возле Гринакреса. На видео с автомобильных регистраторов видно, как он стремительно падает на землю и вспыхивает.

Причину катастрофы продолжают устанавливать. Следователям удалось найти и идентифицировать части обоих крыльев, обоих двигателей, кабины экипажа и вертикального стабилизатора. Часть обломков доставили в лабораторию NTSB в Вашингтоне для дальнейшего исследования. Ранее сообщалось, что отдельные части самолета обнаружили почти в четырех милях от места аварии.

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