В столице Пакистана Исламабаде Управление развития столицы (CDA) планирует запустить отдельный сервис электробусов для женщин. Для него хотят приобрести 30 новых автобусов розового цвета.

Как сообщает Dawn, проект готовят по поручению федерального правительства и Министерства внутренних дел. CDA планирует привлечь Heavy Industries Taxila для импорта автобусов, вероятно из Китая, по схеме, аналогичной той, которая использовалась для действующего сервиса электробусов.

Отдельный транспорт для пассажирок

Сейчас CDA через подрядчика обслуживает более 20 маршрутов в Исламабаде электробусами. Парк насчитывает более 160 машин. По данным источников издания, женщинам и девушкам было сложно найти место в автобусах в часы пик, поэтому CDA решило создать отдельный сервис.

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Высокопоставленный чиновник CDA подтвердил, что профильному подразделению поручили подготовить представление для рассмотрения правлением ведомства. После его одобрения CDA планирует начать взаимодействие с Heavy Industries Taxila по поводу импорта автобусов.

Маршруты и сроки

Розовые электробусы планируют направить на маршруты, где уже работает действующая сеть электробусов. При необходимости CDA может добавить новые направления. Представитель ведомства предположил, что сервис могут запустить примерно в течение трех месяцев.

Отдельно CDA готовит туристический маршрут двухэтажных автобусов. Для 25-километрового городского тура сначала планируют запустить четыре автобуса. Маршрут должен начинаться от парка F-9 и охватывать, в частности, мечеть Фейсала, Лок Вирсу и Шакарпариан.

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