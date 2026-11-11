巴基斯坦首都伊斯兰堡的首都发展管理局（CDA）计划推出一项面向女性的独立电动公交服务。该机构希望为此采购30辆新的粉色公交车。

据《黎明报》报道，该项目正根据联邦政府和内政部的指示筹备。CDA计划委托Heavy Industries Taxila进口这些公交车，可能从中国进口，采用与现有电动公交服务类似的模式。

为女性乘客提供的独立交通服务

目前，CDA通过承包商使用电动公交车运营伊斯兰堡20多条线路。车队拥有160多辆车辆。据该报消息人士称，在高峰时段，女性和女孩很难在公交车上找到座位，因此CDA决定建立一项独立服务。

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CDA一名高级官员证实，相关部门已接到指示，准备一份提交文件供该机构董事会审议。获得批准后，CDA计划就公交车进口事宜开始与Heavy Industries Taxila接洽。

线路与时间安排

计划将粉色电动公交车投放至现有电动公交网络已运营的线路。如有需要，CDA可增加新线路。该机构一名代表表示，这项服务可能在大约三个月内推出。

此外，CDA正在筹备一条双层巴士旅游线路。对于全长25公里的城市游览，初步计划投入4辆巴士。该线路将从F-9公园出发，并覆盖费萨尔清真寺、Lok Virsa和Shakarparian等地点。

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