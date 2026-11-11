W stolicy Pakistanu, Islamabadzie, Zarząd Rozwoju Stolicy (CDA) planuje uruchomić osobną usługę autobusów elektrycznych dla kobiet. W tym celu chce kupić 30 nowych autobusów w kolorze różowym.

Jak podaje Dawn, projekt jest przygotowywany na polecenie rządu federalnego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. CDA planuje zaangażować Heavy Industries Taxila do importu autobusów, prawdopodobnie z Chin, według schematu podobnego do zastosowanego w obecnej usłudze autobusów elektrycznych.

Osobny transport dla pasażerek

Obecnie CDA, za pośrednictwem wykonawcy, obsługuje w Islamabadzie ponad 20 tras autobusami elektrycznymi. Flota liczy ponad 160 pojazdów. Według źródeł publikacji kobietom i dziewczętom trudno było znaleźć miejsce w autobusach w godzinach szczytu, dlatego CDA zdecydowało się stworzyć osobną usługę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysoki urzędnik CDA potwierdził, że właściwemu działowi polecono przygotować wniosek do rozpatrzenia przez zarząd instytucji. Po jego zatwierdzeniu CDA planuje rozpocząć współpracę z Heavy Industries Taxila w sprawie importu autobusów.

Trasy i terminy

Różowe autobusy elektryczne planuje się skierować na trasy, na których już działa obecna sieć autobusów elektrycznych. W razie potrzeby CDA może dodać nowe kierunki. Przedstawiciel instytucji zasugerował, że usługa może zostać uruchomiona w ciągu około trzech miesięcy.

Osobno CDA przygotowuje trasę turystyczną dla autobusów piętrowych. Na 25-kilometrową wycieczkę po mieście początkowo planuje uruchomić cztery autobusy. Trasa ma rozpoczynać się przy parku F-9 i obejmować między innymi meczet Faisala, Lok Virsa i Shakarparian.

Czytaj nas na