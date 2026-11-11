В Ісламабаді планують запустити 30 рожевих електробусів для жінок — Dawn

У столиці Пакистану Ісламабаді Управління розвитку столиці (CDA) планує запустити окремий електробусний сервіс для жінок. Для нього хочуть придбати 30 нових автобусів рожевого кольору.

Як повідомляє Dawn, проєкт готують за дорученням федерального уряду та Міністерства внутрішніх справ. CDA планує залучити Heavy Industries Taxila для імпорту автобусів, імовірно з Китаю, за схемою, подібною до тієї, яку застосували для чинного електробусного сервісу.

Окремий транспорт для пасажирок

Нині CDA через підрядника обслуговує понад 20 маршрутів в Ісламабаді електробусами. Парк налічує понад 160 машин. За даними джерел видання, у години пік жінкам і дівчатам було складно знайти місце в автобусах, тому CDA вирішило створити окремий сервіс.

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Високопосадовець CDA підтвердив, що профільному підрозділу доручили підготувати подання для розгляду правлінням відомства. Після його схвалення CDA планує розпочати взаємодію з Heavy Industries Taxila щодо імпорту автобусів.

Маршрути та терміни

Рожеві електробуси планують спрямувати на маршрути, де вже працює чинна електробусна мережа. За потреби CDA може додати нові напрямки. Представник відомства припустив, що сервіс можуть запустити приблизно протягом трьох місяців.

Окремо CDA готує туристичний маршрут двоповерхових автобусів. Для міського туру завдовжки 25 кілометрів спершу планують запустити чотири автобуси. Маршрут має починатися від парку F-9 та охоплювати, зокрема, мечеть Фейсала, Лок Вірсу і Шакарпаріан.

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