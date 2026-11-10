Południowokoreańska strzelczyni Oh Se-hee zdobyła srebrny medal mistrzostw świata Międzynarodowej Federacji Sportów Strzeleckich 2026 w Dosze w Katarze. Drugie miejsce w konkurencji karabinu 50 m w trzech postawach zapewniło również Korei Południowej kwotę na igrzyska olimpijskie 2028 w Los Angeles, podaje Korea Herald.

Rozstrzygnięcie finału

W finale na strzelnicy w Lusajl Oh Se-hee uzyskała 357,7 pkt. Złoty medal zdobyła reprezentantka Serbii Aleksandra Stojadinovic z wynikiem 358,4 pkt, a Japonka Misaki Nobata została brązową medalistką, uzyskując 348,2 pkt.

Przed ostatnim strzałem Koreanka miała przewagę 0,6 pkt nad Stojadinovic i uzyskała 349,0 pkt. Do zwycięstwa potrzebowała co najmniej 9,5 pkt, jednak jej ostatni strzał oceniono na 8,7 pkt. Ostatecznie przegrała z serbską zawodniczką różnicą 0,7 pkt.

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„Zbyt długo celowałam, bo się denerwowałam” — powiedziała Oh Se-hee, komentując ostatni strzał. Jednocześnie zawodniczka oświadczyła, że cieszy się ze zdobycia srebra na ważnym turnieju, na którym rozgrywano kwoty olimpijskie.

Kwota dla Korei Południowej

Oh Se-hee awansowała do finału z czwartego miejsca w kwalifikacjach, uzyskując 591 pkt, w tym 32 wewnętrzne dziesiątki. Jej rodaczka Lim Ha-na również zakwalifikowała się do finału po uzyskaniu 591 pkt i 29 wewnętrznych dziesiątek w kwalifikacjach, ale zajęła szóste miejsce z wynikiem 314,4 pkt.

Na mistrzostwach świata kwoty olimpijskie otrzymują kraje zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w konkurencjach indywidualnych. Strzelcy, którzy zapewnili takie kwoty, muszą jednak jeszcze przejść krajowe kwalifikacje, aby znaleźć się w składzie reprezentacji na igrzyska w Los Angeles. Oh Se-hee została drugą reprezentantką Korei Południowej na tych mistrzostwach, która zapewniła krajowi kwotę: wcześniej Ban Hyo-jin wygrała konkurencję karabinu pneumatycznego na 10 m.

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