Japońska grupa SoftBank poinformowała o stracie netto w wysokości 1,12 bln jenów, czyli około 7 mld dolarów, w drugim kwartale roku finansowego. Rok wcześniej w tym samym okresie spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 2,5 bln jenów, informuje CNBC.

Przychody przekroczyły oczekiwania

Kwartalne przychody SoftBanku wyniosły 2,22 bln jenów, przekraczając prognozę LSEG na poziomie 2,02 bln jenów.

Akcje SoftBanku zakończyły wtorkową sesję wzrostem o 13,9%. Nastąpiło to w związku ze wzrostem azjatyckich akcji technologicznych, w tym Samsung Electronics i SK Hynix, po nocnym odbiciu na Wall Street.

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Inwestycje w OpenAI i infrastrukturę AI

OpenAI jest jednym z głównych kierunków strategii inwestycyjnej SoftBanku w dziedzinie sztucznej inteligencji. W październiku japoński konglomerat sfinalizował dodatkową inwestycję w wysokości 30 mld dolarów w twórcę ChatGPT. Łączna wartość inwestycji SoftBanku w OpenAI osiągnęła 64,6 mld dolarów, a udział spółki wynosi około 13%.

W przeddzień publikacji wyników finansowych SoftBank wraz z Grab i malezyjską firmą PETROS ogłosił plany przeznaczenia 1,85 mld dolarów kapitału początkowego na rozwój infrastruktury AI w Malezji. Długoterminowym celem projektu jest osiągnięcie co najmniej pięciu gigawatów mocy obliczeniowej dla AI.

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