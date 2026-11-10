SoftBank зафиксировал квартальный чистый убыток в $7 млрд — CNBC

Японская SoftBank Group сообщила о чистом убытке в размере 1,12 трлн иен, или около $7 млрд, во втором квартале финансового года. Годом ранее за тот же период компания получила чистую прибыль в размере 2,5 трлн иен, сообщает CNBC.

Выручка превысила ожидания

Квартальная выручка SoftBank составила 2,22 трлн иен, превысив прогноз LSEG на уровне 2,02 трлн иен.

Акции SoftBank завершили торги во вторник ростом на 13,9%. Это произошло на фоне повышения азиатских технологических акций, в частности Samsung Electronics и SK Hynix, после восстановления рынка на Уолл-стрит в течение предыдущей ночи.

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Инвестиции в OpenAI и инфраструктуру ИИ

OpenAI является одним из основных направлений инвестиционной стратегии SoftBank в сфере искусственного интеллекта. В октябре японский конгломерат завершил дополнительную инвестицию в размере $30 млрд в разработчика ChatGPT. Общий объем вложений SoftBank в OpenAI достиг $64,6 млрд, а доля компании составляет примерно 13%.

Накануне публикации финансовых результатов SoftBank вместе с Grab и малайзийской PETROS объявил о планах направить $1,85 млрд начального капитала на развитие ИИ-инфраструктуры в Малайзии. Долгосрочная цель проекта — достичь не менее пяти гигаватт вычислительных мощностей для ИИ.

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