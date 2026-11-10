SoftBank зафіксував квартальний чистий збиток $7 млрд — CNBC

Японська SoftBank Group у другому кварталі фінансового року повідомила про чистий збиток у 1,12 трлн єн, або близько $7 млрд. Роком раніше за той самий період компанія отримала чистий прибуток у 2,5 трлн єн, повідомляє CNBC.

Виручка перевищила очікування

Квартальна виручка SoftBank становила 2,22 трлн єн, що перевищило прогноз LSEG на рівні 2,02 трлн єн.

Акції SoftBank у вівторок завершили торги зі зростанням на 13,9%. Це відбулося на тлі підвищення азійських технологічних акцій, зокрема Samsung Electronics і SK Hynix, після відновлення ринку на Волл-стріт упродовж попередньої ночі.

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Інвестиції в OpenAI та інфраструктуру ШІ

OpenAI є одним з основних напрямів інвестиційної стратегії SoftBank у сфері штучного інтелекту. У жовтні японський конгломерат завершив додаткову інвестицію на $30 млрд у розробника ChatGPT. Загальний обсяг вкладень SoftBank у OpenAI сягнув $64,6 млрд, а частка компанії становить приблизно 13%.

Напередодні публікації фінансових результатів SoftBank разом із Grab і малайзійською PETROS оголосила про плани спрямувати $1,85 млрд початкового капіталу на розвиток ШІ-інфраструктури в Малайзії. Довгострокова ціль проєкту — досягти щонайменше п’яти гігаватів обчислювальних потужностей для ШІ.

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