Южнокорейская стрелок О Се Хи завоевала серебряную медаль чемпионата мира Международной федерации спортивной стрельбы 2026 года в Дохе, Катар. Второе место в упражнении по стрельбе из винтовки на 50 метров в трёх положениях также принесло Южной Корее квоту на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Korea Herald.

Развязка финала

В финале на стрельбище в Лусаиле О Се Хи набрала 357,7 балла. Золотую медаль завоевала представительница Сербии Александра Стоядинович с результатом 358,4 балла, а японка Мисаки Нобата стала бронзовой призёркой, набрав 348,2 балла.

Перед последним выстрелом кореянка имела преимущество в 0,6 балла над Стоядинович и набрала 349,0 балла. Для победы ей было необходимо набрать не менее 9,5 балла, однако её последний выстрел оценили в 8,7 балла. В итоге она уступила сербской спортсменке 0,7 балла.

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«Я слишком долго целилась, потому что нервничала», — сказала О Се Хи, комментируя последний выстрел. При этом спортсменка заявила, что рада завоевать серебро на важном турнире, где разыгрывались олимпийские квоты.

Квота для Южной Кореи

О Се Хи вышла в финал с четвёртого места квалификации, набрав 591 балл, в том числе 32 внутренних десятки. Её соотечественница Лим Ха На также пробилась в финал после результата 591 балл и 29 внутренних десяток в квалификации, но заняла шестое место с 314,4 балла.

На чемпионате мира олимпийские квоты получают страны спортсменов, занявших первые три места в индивидуальных дисциплинах. При этом стрелки, обеспечившие такие квоты, ещё должны пройти национальный отбор, чтобы попасть в состав сборной на Игры в Лос-Анджелесе. О Се Хи стала второй представительницей Южной Кореи на этом чемпионате, которая обеспечила стране квоту: ранее Бан Хё Джин победила в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

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