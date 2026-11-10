Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Polski Marek Siwiec pozytywnie ocenił działania służb po strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie. W porannej audycji RMF FM, o której informuje RMF24, stwierdził, że państwo poradziło sobie z podstawowymi zadaniami, i wyraził dumę z pracy wszystkich służb.

Ocena reakcji na strzelaninę

Siwiec pozytywnie wypowiedział się również o wspólnym udziale prezydenta Polski, premiera oraz prezydenta miasta Krakowa w marszu upamiętniającym ofiary sobotniej strzelaniny. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się także do możliwych ograniczeń dostępu do broni palnej. Zaapelował, by nie zmieniać zasad pod wpływem emocjonalnego impulsu, zaznaczając, że ta sfera jest w Polsce już wystarczająco uregulowana.

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Wypowiedzi o internecie i Marszu Niepodległości

Osobno Siwiec stwierdził, że istnieje potrzeba regulowania funkcjonowania internetu, porównując to z porządkowaniem ruchu drogowego. Według niego takie zasady powinny być ukierunkowane nie przeciwko wolności, lecz na bezpieczeństwo. Uważa, że w internecie anonimowość i algorytmy przeważają nad faktami, co może mieć poważne negatywne konsekwencje. Polityk oświadczył również, że Marsz Niepodległości zaplanowany na środę powinien się odbyć.

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