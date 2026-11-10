Бывший глава Бюро национальной безопасности Польши Марек Сивец положительно оценил действия служб после стрельбы на Главной площади Кракова. В эфире утренней программы RMF FM, о которой сообщает RMF24, он заявил, что государство справилось с базовыми задачами, и выразил гордость работой всех служб.

Оценка реакции на стрельбу

Сивец также положительно отозвался о совместном участии президента Польши, премьер-министра и президента города Кракова в марше в память о жертвах субботней стрельбы. Бывший глава Бюро национальной безопасности также высказался о возможных ограничениях доступа к огнестрельному оружию. Он призвал не менять правила под влиянием эмоционального импульса, отметив, что эта сфера в Польше уже достаточно урегулирована.

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Заявления об интернете и Марше независимости

Отдельно Сивец заявил о необходимости регулировать работу интернета, сравнив это с упорядочиванием дорожного движения. По его словам, такие правила должны быть направлены не против свободы, а на безопасность. Он считает, что в интернете анонимность и алгоритмы преобладают над фактами, что может иметь серьезные негативные последствия. Политик также заявил, что Марш независимости, запланированный на среду, должен состояться.

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