Siły izraelskie we wtorek wkroczyły na obszary wiejskie prowincji Kunejtra na południu Syrii, ustanowiły wojskowy punkt kontrolny przy wjeździe do miasta Dżabata al-Haszab i przeszukiwały przechodniów. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na syryjską stację Alikhbariah TV.

Punkt kontrolny w pobliżu Dżabata al-Haszab

Według Alikhbariah TV siły izraelskie utworzyły punkt kontrolny przy wjeździe do miasta i przeszukiwały osoby przez niego przechodzące. Stacja nie podała informacji o możliwych zatrzymaniach ani o czasie działania punktu kontrolnego.

Dzień wcześniej, w poniedziałek, siły izraelskie, według doniesień syryjskich mediów, posunęły się do centralnej części wiejskich obszarów Kunejtry. Ustanowiły tam punkt kontrolny na drodze w pobliżu skrzyżowania Rasem al-Halabi i również przeszukiwały przechodniów. W sobotę Alikhbariah TV informowała o kolejnym punkcie kontrolnym na skrzyżowaniu Al-Kassarat w Dżabata al-Haszab.

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Ostrzał w kierunku dziennikarzy

Syryjska państwowa agencja SANA oświadczyła, że w poniedziałek siły izraelskie otworzyły ogień w kierunku kilku dziennikarzy dokumentujących, według sformułowania agencji, izraelskie naruszenia na wiejskich obszarach Kunejtry. Według SANA nikt nie odniósł obrażeń.

Agencja potępiła strzelanie w kierunku jednego ze swoich korespondentów podczas pracy, nazywając to „rażącym naruszeniem wolności prasy”. Syria uważa powtarzające się wkroczenia sił izraelskich na południe kraju za naruszenie Porozumienia o rozdzieleniu sił z 1974 roku i domaga się ich wycofania ze swojego terytorium.

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