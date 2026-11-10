据叙利亚电视台Alikhbariah TV报道，阿纳多卢通讯社称，以色列军队周二进入叙利亚南部库奈特拉省农村地区，在贾巴塔哈沙卜镇入口附近设立军事检查站，并搜查过路行人。

贾巴塔哈沙卜附近的检查站

据Alikhbariah TV报道，以色列军队在该镇入口处设置了检查站，并搜查通过检查站的人员。该电视台未提供有关可能拘留事件或检查站运行时长的信息。

一天前的周一，据叙利亚媒体报道，以色列军队推进至库奈特拉农村地区中部。他们在那里靠近拉塞姆哈拉比路口的道路上设立了检查站，并同样搜查过路行人。周六，Alikhbariah TV报道称，贾巴塔哈沙卜的卡萨拉特路口还设有另一处检查站。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

向记者方向开枪

叙利亚国家通讯社SANA表示，周一，以色列军队向数名正在记录库奈特拉农村地区、按该机构表述的以色列违规行为的记者方向开火。SANA称，无人受伤。

该机构谴责在其一名记者工作期间向其方向开枪，称此举是“对新闻自由的公然侵犯”。叙利亚认为，以色列军队多次进入该国南部违反了1974年《脱离接触协定》，并要求其从叙利亚领土撤出。

关注我们在