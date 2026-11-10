Израильские силы во вторник вошли в сельскую местность провинции Кунейтра на юге Сирии, установили военный блокпост возле въезда в город Джабата-эль-Хашаб и досматривали прохожих. Об этом со ссылкой на сирийский телеканал Alikhbariah TV сообщает Anadolu Agency.

Блокпост возле Джабата-эль-Хашаб

По данным Alikhbariah TV, израильские силы оборудовали блокпост на въезде в город и досматривали людей, проходивших через него. Телеканал не привел данных о возможных задержаниях или продолжительности работы блокпоста.

Днем ранее, в понедельник, израильские силы, по сообщениям сирийских СМИ, продвинулись в центральную часть сельской местности Кунейтры. Там они установили блокпост на дороге возле перекрестка Расем-эль-Халаби и также досматривали прохожих. В субботу Alikhbariah TV сообщал еще об одном блокпосте на перекрестке Аль-Кассарат в Джабата-эль-Хашаб.

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Стрельба в направлении журналистов

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что в понедельник израильские силы открыли огонь в направлении нескольких журналистов, документировавших, по формулировке агентства, нарушения со стороны Израиля в сельской местности Кунейтры. По данным SANA, никто не пострадал.

Агентство осудило стрельбу в направлении одного из своих корреспондентов во время работы, назвав это «вопиющим нарушением свободы прессы». Сирия считает неоднократные входы израильских сил на юг страны нарушением Соглашения о разъединении сил 1974 года и требует их вывода со своей территории.

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