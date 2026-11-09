В Женеве Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2026 год может войти в четвёрку самых тёплых лет за всю историю наблюдений. С января по сентябрь средняя глобальная температура была на 1,47 °C выше доиндустриального уровня, а мощное явление Эль-Ниньо может усилить потепление, сообщает Jerusalem Post.

Двенадцать самых тёплых лет подряд

Доклад ВМО «Состояние климата», обобщающий девять наборов данных, показал, что каждый из последних 12 лет, включая 2026 год, входит в число 12 самых тёплых с начала наблюдений примерно в 1850 году.

Глава направления климатической информации ВМО Джон Кеннеди заявил, что все показатели указывают на одну тенденцию: тепло, удерживаемое парниковыми газами, проявляется в океане и атмосфере, таянии льда и повышении уровня моря.

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Температура океана и уровень моря

Служба ЕС по изменению климата Copernicus ранее заявила, что 2026 год почти наверняка станет вторым после 2024 года календарным годом, когда температура превысит доиндустриальный уровень на 1,5 °C — порог, определённый Парижским соглашением 2015 года.

Согласно докладу ООН, температура океанов в этом году продолжает расти после рекордных значений 2025 года. Средний глобальный уровень моря также достиг рекордной отметки из-за таяния ледников и ледяных щитов, а также теплового расширения морской воды.

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