W Genewie Światowa Organizacja Meteorologiczna poinformowała, że 2026 rok może znaleźć się wśród czterech najcieplejszych lat w historii pomiarów. Od stycznia do września średnia globalna temperatura była o 1,47°C wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej, a silne zjawisko El Niño może nasilić ocieplenie, informuje Jerusalem Post.

Dwanaście najcieplejszych lat z rzędu

Raport WMO „Stan klimatu”, podsumowujący dziewięć zbiorów danych, wykazał, że każdy z ostatnich 12 lat, w tym 2026 rok, należy do 12 najcieplejszych od początku obserwacji około 1850 roku.

John Kennedy, szef działu informacji klimatycznej WMO, oświadczył, że wszystkie wskaźniki wskazują na jeden trend: ciepło zatrzymywane przez gazy cieplarniane ujawnia się w oceanie i atmosferze, topnieniu lodu oraz wzroście poziomu morza.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Temperatura oceanów i poziom morza

Unijna Służba ds. Zmiany Klimatu Copernicus wcześniej oświadczyła, że 2026 rok niemal na pewno będzie drugim po 2024 roku kalendarzowym rokiem, w którym temperatura przekroczy poziom sprzed epoki przemysłowej o 1,5°C — próg określony w porozumieniu paryskim z 2015 roku.

Według raportu ONZ temperatura oceanów w tym roku nadal rośnie po rekordowych wartościach z 2025 roku. Średni globalny poziom morza również osiągnął rekordowy poziom z powodu topnienia lodowców i pokryw lodowych oraz rozszerzalności cieplnej wody morskiej.

Czytaj nas na