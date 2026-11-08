W polskim Krakowie 8 listopada ponownie zostaną zamknięte Rynek Główny i przyległe ulice, aby śledczy mogli obejrzeć miejsca, w których dzień wcześniej padły strzały. Poinformował o tym RMF24, powołując się na małopolską policję.

Rzeczniczka policji Katarzyna Cisło oświadczyła, że ograniczenia są potrzebne do ponownych oględzin terenu i zabezpieczenia śladów. W pobliżu miejsca zdarzenia ludzie już zostawiają znicze. Na miejskich budynkach, a także na tramwajach i autobusach powiewają flagi z żałobnymi wstęgami.

Żałoba w Krakowie i Polsce

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił żałobę miejską do 11 listopada. Żałoba narodowa w Polsce obowiązuje 8 i 9 listopada.

W Krakowie odwołano koncerty, przedstawienia teatralne i inne wydarzenia. O odwołaniu wydarzeń poinformowały między innymi Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, kino Kijów oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego.

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Po strzelaninie do miasta przybyli premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek oraz przedstawiciel prezydenta Karola Nawrockiego.

Dane dotyczące strzelaniny

Według RMF24 strzelanina miała miejsce 7 listopada około godziny 15:00. Portal podaje, że 24-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego wjechał na Rynek Główny od strony ulicy Sławkowskiej i otworzył ogień do przypadkowych przechodniów z karabinu AR-15.

Policjanci zranili mężczyznę, jednak nadal strzelał; później został przewieziony do szpitala. RMF24 informuje o sześciu zabitych — czterech kobietach i dwóch mężczyznach — oraz 16 rannych, w tym policjantach. Jeden z funkcjonariuszy jest w ciężkim stanie.

Wieczorem 7 listopada funkcjonariusze przeszukali mieszkanie mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim. Znaleziono tam ciała trzech osób — dwóch kobiet i mężczyzny.

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