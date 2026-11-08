克拉科夫中央集市广场因重新勘查关闭——RMF24

据小波兰省警方消息，波兰克拉科夫的中央集市广场及邻近街道将于11月8日再次关闭，以便调查人员勘查前一天发生枪击的地点。RMF24报道了这一消息。

警方代表卡塔日娜·齐斯沃表示，这些限制措施是为了重新勘查该区域并固定痕迹。人们已经在事发地点附近留下蜡烛。市政建筑以及电车和公交车上都悬挂着带有哀悼缎带的旗帜。

克拉科夫和波兰的哀悼

克拉科夫市长卢卡什·吉巴瓦宣布全市哀悼期持续至11月11日。波兰全国哀悼期为11月8日和9日。

克拉科夫已取消音乐会、戏剧演出及其他活动。海伦娜·莫杰耶夫斯卡国家老剧院、Cricoteka、Kijów电影院和卡罗尔·希曼诺夫斯基爱乐乐团等机构均宣布取消活动。

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枪击事件发生后，总理唐纳德·图斯克、内政和行政部长马尔钦·凯尔温斯基、司法部长瓦尔德马尔·茹雷克以及总统卡罗尔·纳夫罗茨基的代表抵达该市。

枪击事件数据

据RMF24报道，枪击事件发生在11月7日约15时。该媒体称，一名来自圣十字省的24岁居民从斯瓦夫科夫斯卡街方向驾车进入中央集市广场，并用AR-15步枪向随机路人开火。

警察击伤该男子，但他仍继续射击；随后被送往医院。RMF24报道称，事件造成6人死亡——4名女性和2名男性——另有16人受伤，其中包括警察。一名执法人员伤势严重。

11月7日晚，执法人员搜查了该男子位于奥斯特罗维茨-圣十字的住所。警方在那里发现了3人的遗体——两名女性和一名男性。

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