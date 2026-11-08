Туристическая администрация Тайваня продлила до 31 декабря 2028 года программу подарочных ваучеров номиналом 600 тайваньских долларов для иностранных транзитных пассажиров в международном аэропорту Таоюань. Программа будет действовать до указанной даты или до исчерпания выделенных средств, сообщает Taipei Times.

Условия получения ваучера

Ваучер стоимостью 600 тайваньских долларов, или около 18,31 доллара США, могут получить пассажиры с паспортами не Республики Китай. Для участия они должны следовать через аэропорт Таоюань транзитом, въехать на территорию Тайваня и находиться там не более 24 часов.

Путешественникам необходимо заранее зарегистрироваться на сайте кампании, а после прибытия предъявить паспорт и посадочный талон на стыковочный рейс в центрах обслуживания посетителей Туристической администрации. Ваучеры можно использовать в участвующих в программе заведениях, в том числе в ресторанах, магазинах беспошлинной торговли, сувенирных магазинах и других торговых точках в аэропорту.

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Дополнительный тираж

Первоначальное финансирование программы составило 22 млн тайваньских долларов, чего хватало примерно на 36 666 ваучеров. По состоянию на 31 октября пассажирам уже выдали 33 525 ваучеров, а оставшийся запас ожидали раздать до конца месяца.

Для продолжения программы администрация планирует напечатать еще 40 тыс. ваучеров; их количество могут скорректировать в зависимости от фактического спроса. По данным компании-оператора аэропорта, в прошлом году через Таоюань прошли 6,69 млн транзитных пассажиров. Продление инициативы также связали с ожидаемым завершением строительства третьего терминала в конце следующего года.

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