Tajwańska Administracja Turystyki przedłużyła do 31 grudnia 2028 roku program bonów podarunkowych o wartości 600 dolarów tajwańskich dla zagranicznych pasażerów tranzytowych na międzynarodowym lotnisku Taoyuan. Program będzie obowiązywał do wskazanej daty lub do wyczerpania przyznanych środków — informuje Taipei Times.

Warunki otrzymania bonu

Bon o wartości 600 dolarów tajwańskich, czyli około 18,31 dolara amerykańskiego, mogą otrzymać pasażerowie posiadający paszporty inne niż paszporty Republiki Chińskiej. Aby wziąć udział w programie, muszą podróżować tranzytem przez lotnisko Taoyuan, wjechać na terytorium Tajwanu i przebywać tam nie dłużej niż 24 godziny.

Podróżni muszą wcześniej zarejestrować się na stronie kampanii, a po przylocie okazać paszport i kartę pokładową na lot przesiadkowy w centrach obsługi odwiedzających Administracji Turystyki. Bony można wykorzystać w placówkach uczestniczących w programie, w tym w restauracjach, sklepach wolnocłowych, sklepach z pamiątkami i innych punktach handlowych na lotnisku.

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Dodatkowy nakład

Początkowe finansowanie programu wyniosło 22 mln dolarów tajwańskich, co wystarczało na około 36 666 bonów. Według stanu na 31 października pasażerom wydano już 33 525 bonów, a pozostałą pulę spodziewano się rozdać do końca miesiąca.

Aby kontynuować program, administracja planuje wydrukować kolejne 40 tys. bonów; ich liczbę można skorygować zależnie od faktycznego popytu. Według operatora lotniska w ubiegłym roku przez Taoyuan przeszło 6,69 mln pasażerów tranzytowych. Przedłużenie inicjatywy powiązano również z oczekiwanym ukończeniem trzeciego terminalu pod koniec przyszłego roku.

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