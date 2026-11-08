Министерство сельского хозяйства представило Хуалянь 27 — новый сорт риса, устойчивый к пирикуляриозу риса и высоким температурам. Как сообщает Taipei Times, министерство также сравнило текстуру нового риса с японским сортом Цуяхимэ.

Скрещивание двух сортов

Хуаляньская окружная станция сельскохозяйственных исследований и консультирования, входящая в структуру министерства, вывела сорт после многолетних исследований. Специалисты скрестили Тайкэн №16, происходящий из уезда Хуалянь, с японским сортом Косихикари.

По словам директора станции Яна Дацзи, полевые испытания в уездах Илань, Хуалянь и Тайдун показали высокую устойчивость Хуалянь 27 к жаре и пирикуляриозу риса, а также его производственный потенциал. Он добавил, что сорт имеет более крупные зерна, низкую мучнистость и пригоден для традиционного и органического земледелия.

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Показатели качества и урожайности

Ян Дацзи заявил, что благодаря устойчивости к ломкости при шлифовании Хуалянь 27 может легче соответствовать стандартам качества риса CNS Grade 2. По его словам, сорт подходит для основных блюд, суши, приправленного и смешанного риса.

Вес тысячи шлифованных зерен Хуалянь 27 составляет 21,3 грамма, тогда как у Тайкэн №16 он равен 19,4 грамма, а у Косихикари — 19 граммам. Сразу после приготовления показатель вкусовых качеств нового риса составил 85,5 балла против 84 баллов у Тайкэн №16 и 82,8 балла у Косихикари.

После 12 часов хранения в термопосуде показатель Хуалянь 27 составил 83,5 балла. Для Тайкэн №16 этот показатель равнялся 82 баллам, а для Косихикари — 79,8 балла. По данным станции, средняя урожайность нового сорта составляет 6368 кг с гектара — на 13,5% больше, чем 5612 кг с гектара у Тайкэн №16 при одинаковых условиях выращивания. Общая площадь посевов Хуалянь 27 составляет 40 гектаров.

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